Arda Kural kaç yaşında, kimdir? Arda Kural hastalığı neydi? İşte yeni hali...

Arda Kural, TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi Tutunamayanlar'ın kadrosuna katıldı. Transferi yönetmen Osman Nail Doğan Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuruldu. Fotoğrafa "Hoş geldin Arda Kural :)" notunu düştü. Haberi görenler Arda Kural hakkında araştırma yapmaya başladı. Arda Kural kaç yaşında? Arda Kural hastalığı neydi? sorularının yanıtı haberimizde..

ARDA KURAL KAÇ YAŞINDA?

Arda Kural, 12 Nisan 1980 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Arda Kural, meslek lisesinde kimya bölümünü okudu. Lise sonrası tiyatroya ve oyunculuğa olan merakı sebebiyle dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 19 yaşındayken Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatrocu olarak yer aldı. Genç yaşında birçok tiyatro oyunu yazdı ve sahneledi. Oyunculuktaki yeteneği, yakışıklılığı ve yerli Leonardo DiCaprio benzetmesiyle kısa sürede televizyon dünyasına adımını attı.

1999 yılında Kral TV VJ'lerinden biri oldu. Tiyatro geçmişi olduğu için oyunculuğa da adım attı ve aynı yıl Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı'yla beraber Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde oynadı. Yer aldığı başlıca yapımlar arasında Lise Defteri, Emret Komutanım, Dur Yolcu (Atatürk rolünde) gibi diziler ve Beyza'nın Kadınları, Banyo, Gelecekten Bir Gün gibi filmler var.

ARDA KURAL HASTALIĞI NEYDİ?

Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.

Arda Kural 2015 yılında Büyükçekmece'de annesiyle beraber yaşadığı evden atıldı ve binanın bahçesinde yaşamaya başlayarak haberlere konu oldu. Bina sakinlerinin davranışlarından ötürü şikayet ettiği Kural, bir arkadaşının iknaları sonucu Büyükçekmece'deki bir kafede kalmaya başladı. Son olarak ise Büyükçekmece Belediyesi'nin Kural ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı öğrenildi.

Yer aldığı tüm yapımlar

1999 Eyvah Kızım Büyüdü

2000 Şemsi Paşa Pasajı

2000 Kuzenlerim

2003 Lise Defteri

2004 Çınaraltı Kenan

2004 Canım Benim

2004 Düşenin Dostu

2005 Beşinci Boyut

2005 Beyza'nın Kadınları

2005 Emret Komutanım

2005 Banyo

2006 Sahne

2006 Kızlar yurdu

2007 Kaptan

2007 Kelebek Çıkmazı

2007 Çok Özel Tim

2008 Büyük Buluşma

2008 Emret Komutanım

2008 Düğün Şarkıcısı

2008 Dur Yolcu

2009 Doludizgin Yıllar

2010 Gelecekten Bir Gün

2010 Kubilay

2011 Kurşun Bilal

2012 Ayaz

2013 Kutsal Bir Gün

2016 Nefrin El Turab