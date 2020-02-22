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  3. Arda Kural kaç yaşında, kimdir? Arda Kural hastalığı neydi? İşte yeni hali...

Arda Kural kaç yaşında, kimdir? Arda Kural hastalığı neydi? İşte yeni hali...

Arda Kural kaç yaşında, kimdir" Arda Kural hastalığı neydi" İşte yeni hali...

Arda Kural kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Arda Kural, TRT 1'in absürt komedi tarzındaki dizisi Tutunamayanlar'ın kadrosuna katıldı. Transferi yönetmen Osman Nail Doğan Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuruldu. Fotoğrafa "Hoş geldin Arda Kural :)" notunu düştü. Arda Kural ile ilgili merak edilenler ve Arda Kural'ın yeni hali haberimizde...

Arda Kural, TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi Tutunamayanlar'ın kadrosuna katıldı. Transferi yönetmen Osman Nail Doğan Twitter hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyuruldu. Fotoğrafa "Hoş geldin Arda Kural :)" notunu düştü. Haberi görenler Arda Kural hakkında araştırma yapmaya başladı. Arda Kural kaç yaşında? Arda Kural hastalığı neydi? sorularının yanıtı haberimizde..

ARDA KURAL KAÇ YAŞINDA?

Arda Kural, 12 Nisan 1980 yılında Yalova'da dünyaya geldi. Arda Kural, meslek lisesinde kimya bölümünü okudu. Lise sonrası tiyatroya ve oyunculuğa olan merakı sebebiyle dramaturji ve sinema eleştirmenliği eğitimi aldı. 19 yaşındayken Tiyatro Roman Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatrocu olarak yer aldı. Genç yaşında birçok tiyatro oyunu yazdı ve sahneledi. Oyunculuktaki yeteneği, yakışıklılığı ve yerli Leonardo DiCaprio benzetmesiyle kısa sürede televizyon dünyasına adımını attı.

1999 yılında Kral TV VJ'lerinden biri oldu. Tiyatro geçmişi olduğu için oyunculuğa da adım attı ve aynı yıl Haluk Bilginer ve Yıldız Asyalı'yla beraber Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde oynadı. Yer aldığı başlıca yapımlar arasında Lise Defteri, Emret Komutanım, Dur Yolcu (Atatürk rolünde) gibi diziler ve Beyza'nın Kadınları, Banyo, Gelecekten Bir Gün gibi filmler var.

ARDA KURAL HASTALIĞI NEYDİ?

Yaşadığı maddi problemler ve oynadığı Kubilay filminden alacağını tahsil edememesi sebebiyle 2012 yılında psikoz belirtileri göstermeye başladığı biliniyor. 28 Aralık 2012'de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 hafta boyunca tedavi gördü.

Arda Kural 2015 yılında Büyükçekmece'de annesiyle beraber yaşadığı evden atıldı ve binanın bahçesinde yaşamaya başlayarak haberlere konu oldu. Bina sakinlerinin davranışlarından ötürü şikayet ettiği Kural, bir arkadaşının iknaları sonucu Büyükçekmece'deki bir kafede kalmaya başladı. Son olarak ise Büyükçekmece Belediyesi'nin Kural ve ailesinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağı öğrenildi.

Yer aldığı tüm yapımlar

1999    Eyvah Kızım Büyüdü
2000    Şemsi Paşa Pasajı
2000    Kuzenlerim
2003    Lise Defteri
2004    Çınaraltı    Kenan    
2004    Canım Benim
2004    Düşenin Dostu    
2005    Beşinci Boyut    
2005    Beyza'nın Kadınları    
2005    Emret Komutanım
2005    Banyo
2006    Sahne    
2006    Kızlar yurdu
2007    Kaptan    
2007    Kelebek Çıkmazı
2007    Çok Özel Tim    
2008    Büyük Buluşma
2008    Emret Komutanım    
2008    Düğün Şarkıcısı    
2008    Dur Yolcu
2009    Doludizgin Yıllar
2010    Gelecekten Bir Gün
2010    Kubilay
2011    Kurşun Bilal
2012    Ayaz    
2013    Kutsal Bir Gün
2016    Nefrin El Turab


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