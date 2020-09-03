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  3. Aras Bulut ve Miray Daner'in hayranlarını şoke eden ilişki! Hiç kimse bilmiyordu...
03 Eylül 2020 Perşembe 15:02 | Son Güncelleme:

Aras Bulut ve Miray Daner'in hayranlarını şoke eden ilişki! Hiç kimse bilmiyordu...

Aras Bulut ve Miray Daner'in hayranlarını şoke eden ilişki! Hiç kimse bilmiyordu...

Aras Bulut İynemli ve Miray Daner son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Rol aldığı Çukur dizisi ve kısa bir süre önce vizyonda olan 7. Koğuştaki Mucize, filmi ile son dönemin en çok konuşulan erkek oyuncularından Aras Bulut İynemli, bir yandan da özel hayatını özenle saklıyor. Aras Bulut ve Miray Daner'in hayranlarını şoke eden ilişki ortaya çıktı. Hiç kimse bilmiyordu...

Çukur'un yıldızı Aras Bulut ve Miray Daner'in hayranlarını şoke eden ilişki ortaya çıktı. İlk olarak Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile tanıdığımız Aras Bulut İynemli şu sıralar Çukur dizisinde Yamaç karakteri ile izleyici karşısına çıkıyor. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli ile güzel oyuncu Miray Daner arasındaki ilişkiyi duyanlar inanamadı.

ARAS BULUT İLE MİRAY DANER ARASINDAKİ İLİŞKİ ŞOKE ETTİ!

Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut ve güzel oyuncu Miray Daner arasındaki akrabalık ilişkisi herkesi şaşırttı. Aras Bulut İynemli'nin, Miray Daner'in halasının oğlu, yani ikilinin kuzen olduğu ortaya çıktı. 

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