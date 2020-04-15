Aras Bulut İynemli'den Neymar'ın 7. Koğuştaki Mucize paylaşımına teşekkür
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar'ın 7. Koğuştaki Mucize filmini sosyal medya hesabından paylaşması geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili Aras Bulut İynemli'den teşekkür geldi.
Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan Neymar, şu sözlerle dile getirdi: "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!"
Bunun üzerine Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu, Instagram sayfasında "Teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.