Aras Bulut İynemli'den Neymar'ın 7. Koğuştaki Mucize paylaşımına teşekkür

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar, başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği '7. Koğuştaki Mucize' filmini izledi. O anları Instagram hesabından paylaşan Neymar, şu sözlerle dile getirdi: "Çocuğu olan iyi anlar... Ne filmdi ama! İzlerken bir çocuk gibi ağladım!"

Bunun üzerine Aras Bulut İynemli'den Neymar'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu, Instagram sayfasında "Teşekkürler! hep sağlıklı ve sevgi dolu olmanı dilerim" mesajını yayınladı.