Aras Aydın ve Melis Birkan kimdir? Melis Birkan Aras Aydın sevgili mi, yaş farkı kaç?

Aras Aydın ve Melis Birkan kimdir? soruları magazin gündeminde konuşulmaya başladı. Her ikisi de oyuncu olan Aras Aydın ve Melis Birkan'ın aşk yaşamaya başladığı söylentileri yayıldı. Arkadaş ortamında tanışan Instagram’dan birbirini takip eden çiçeği burnunda sevgililerin, görüntülenmemek için Anadolu Yakası’nda buluştuğu konuşuluyor. Aras Aydın ve Melis Birkan kimdir, yaş farkları kaç? merak ediliyor. İşte yanıtı..

ARAS AYDIN VE MELİS BİRKAN SEVGİLİ Mİ?

Üç yıl birlikte olduğu Alican Yücesoy’la evliliğin eşiğinden dönen 38 yaşındaki Melis Birkan, arkadaş ortamında tanıştığı 30 yaşındaki Aras Aydın’la bir süre sonra ilişki yaşamaya başladığı öğrenildi.

ARAS AYDIN KİMDİR?

Aras Aydın, 2 Temmuz 1989 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. İlk olarak 2010 yılında Öğretmen Kemal dizisinde rol almıştır. 2013 yılında Şefkat Tepe, 2014 yılında ise Saklı Kalan dizi projelerinde yer almıştır.

Aras Aydın, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinde Ömer karakterine hayat vermektedir. Aras Aydın, 1,84 metre boyunda, 74 kilo ve Yengeç burcudur.

Aras Aydın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Canevim (Ömer Kılıç) (TV Dizisi)

2018 – Masum Değiliz (Emir) (TV Dizisi)

2016 – Oğlan Bizim Kız Bizim (Emre) (Sinema Filmi)

2016 – Altınsoylar (Oğuz Bakır) (TV Dizisi)

2016 – N'olur Ayrılalım (Ulaş Vardar) (TV Dizisi)

2015 – 2016 – İnadına Aşk (Polat Barutçu) (TV Dzs)

2014 – Saklı Kalan (Ateş) (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kiraz Mevsimi (Emre Yiğit) (TV Dizisi)

2012 – 2014 – Şefkat Tepe (Teğmen Volkan) (TV Dizisi)

2010 – Öğretmen Kemal (Mert) (TV Dizisi)

MELİS BİRKAN KİMDİR?

Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. İlköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bale dersleri aldı. Aynı üniversitede modern dans eğitimini tamamladı.

Melis Birkan dans gösterisi için katıldığı davette makyaj yapmamış haliyle Özlem Durak tarafından fark edilir ve 2005 yılında oyunculuk kariyerine başlar.

Barda, Ulak, Issız Adam ve Adını Sen Koy gibi önemli yapımlarda yer alan Melis Birkan şimdilerde Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde Linda karakterine hayat vermektedir. Melis Birkan, 1.74 metre boyunda 63 kilo ve Yengeç burcudur.