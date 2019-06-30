Aramızdaki Dünya filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan annenin uzayda doğan çocuğunun hikayesini anlatan Aramızdaki Dünya filminde Gary Oldman, Asa Butterfield, Carla Gugino, Britt Robertson gibi yıldızı oyuncular rol alıyor.

ARAMIZDAKİ DÜNYA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Uzay'da dünyaya gelen genç bir çocuğun hikayesini konu edinen ABD yapımı Aramızdaki Dünya romantik bir bilim kurgu filmi. Filmde Mars'ta insan kolonisi kurmak için yola çıkan bir uzay mekiğindeki astronotlardan biri olan Sarah Elliot, Mars'a iniş yaptıktan hemen sonra bir erkek çocuğu dünyaya getirirken hayatını kaybeder. Ekipteki diğer kişiler tarafından büyütülen Gardner Elliot, 16 yaşına geldiğinde yalnızca 14 bilim adamını tanıyan, dünyaya dair okudukları dışında hiçbir bilgisi olmayan fakat son derece zeki ve meraklı bir genç haline gelmiştir. Dünyaya geri gönderilen Gardner, burada büyük bir kültür şoku yaşar. Yapılan tıbbi testlerde bünyesinin dünya atmosferine uygun olmadığı tespit edilir. Fakat Gardner, NASA’nın kendisine tahsis ettiği yerden kaçarak internette tanıştığı ve dünyada tanıdığı tek kişi olan genç kız Tulsa ile dünyayı ve kendi insani duygularını keşfedeceği bir yolculuğa çıkar.