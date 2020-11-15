Aralarında oyuncu Öykü Çelik de vardı... 70 kişilik virüs partisi!

Her haftasonu olduğu gibi önceki gün de İstanbul’da ev partileri yapıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle 22.00’dan sonra mekanlar kapatılsa da parti yapmaktan vazgeçemeyenler bu eğlencelerle, evlerden virüsün dışarı yayılasına adeta ön ayak oluyor. Bunlardan biri de önceki gün Akmerkez Rezidans’taki parti oldu. Oyuncu Öykü Çelik’in de aralarında bulunduğu 70 kişi, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi. Parti sonunda Öykü Çelik basın mensuplarına görüntü vermemek için otoparktan çıkarak geceyi bitirdi. Sabaha kadar süren partiden çıkanlar ise yüzlerini gizlemeyi tercih etti.



