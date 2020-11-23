Arabasıyla ağaca çarpıp takla attı... Enes Batur ölümden döndü!

YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, bu sabah Etiler'de kaza yaptı. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi.

Hürriyet'in haberine göre; Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.