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  • Arabasıyla ağaca çarpıp takla attı... Enes Batur ölümden döndü!
23 Kasım 2020 Pazartesi 12:28 | Son Güncelleme:

Arabasıyla ağaca çarpıp takla attı... Enes Batur ölümden döndü!

Arabasıyla ağaca çarpıp takla attı... Enes Batur ölümden döndü!

Youtuber Enes Batur, Etiler'de bir araca çarpınca ölümden döndü. Aracı kullanılmaz hale gelen Batur, kazadan yara almadan kurtuldu.

YouTube'da paylaştığı videolarla tanınan Enes Batur, bu sabah Etiler'de kaza yaptı. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, orta refüjde bulunan ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir araca çarparak durabildi. 

Hürriyet'in haberine göre; Feci kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. Batur'un otomobili kullanılmaz hale geldi.

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