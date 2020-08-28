21 Ağustos Apartmanlar Yarışıyor birincisi

Kıyasıya rekabetin olduğu yarışmada birbirlerine rakip olan iki apartman verilen süreler içerisinde en lezzetli yemeği yapmak için uğraşıyor.

APARTMANLAR YARIŞIYOR HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Apartmanlar Yarışıyor'da haftanın birincisi Fırtına Takımı oldu.

APARTMANLAR YARIŞIYOR FORMATI NE?



En iyi yemeği ben yaparım diyenler kendi apartmanından takım kurup sofra hazırlayacaklar. Karşı apartmana rakip olacaklar. En güzel yemeği yapan apartman büyük ödülün sahibi olacak.

Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.