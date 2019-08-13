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  3. Apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında flaş iddia!

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında flaş iddia!

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı... Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında flaş iddia!

Boşandıkları günün akşamında hastanelik olan Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan hakkında şok iddia! Ortaç, o gece İrlandalı modelin zehirlendiğini açıklasa da iddiaya göre boşanmayı hazmedemeyen Chloe, sinir krizi geçirip apar topar hastaneye kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta 5 yıllık evliliklerine son veren Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan'ın ayrılığının perde arkası belli oldu. 2. Sayfa programının iddiasına göre 49 yaşındaki popçu, ayrılık kararını 1 ay önce aldı ve bunu eşinden bile gizledi. Chloe, her şeyden habersiz "Çok mutluyuz, boşanmıyoruz" açıklaması yaparken Ortaç, çoktan harekete geçmişti.

HASTANELİK OLDU

Boşandıkları günün akşamında hastanelik olan ikiliden Ortaç, Chloe'nin zehirlendiğini açıklasa da yine iddiaya göre durum farklıydı. Konuşulanlara göre boşanmayı hazmedemeyen 27 yaşındaki İrlandalı model, sinir krizi geçirip hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK MU ALDIRDI?

Programın bir diğer iddiasına göre ise Ortaç'ı boşanmaya iten sebep Chloe'nin kendisinden habersiz bebek aldırmasıydı. Baba olmayı çok isteyen Ortaç da bunun üzerine eşinin biletini kesti.

(Takvim)

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