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  3. Apar topar hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel'den ilk açıklama

Apar topar hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel'den ilk açıklama

Apar topar hastaneye kaldırılan Çağla Şıkel'den ilk açıklama

Çağla Şıkel, şiddetli karın ağrısı geçirmiş ve apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 5 gündür tedavi altında tutulduğu öğrenilen Şıkel'den ilk açıklama geldi.

Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü model Çağla Şıkel'in, ağır bir enfeksiyon geçirdiği ve canlı yayına çıkamadığı öğrenilmişti. Nişantaşı'ndaki bir hastaneye yattığı ortaya çıkan Şıkel, sağlık durumuyla ilgili bilgiyi sosyal medya hesabından verdi.

"ŞU AN İYİYİM"

Çağla Şıkel, "Merak eden arayan, mesaj gönderen herekese çok teşekkür ederim. Enfeksiyon rahatsızlığından dolayı hastanede 5. günümdeyim, çok şükür şu an iyiyim ve daha da iyi olacağım. Herkese sevgiler." dedi.


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