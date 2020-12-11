Apar topar ameliyata alınmıştı... Simge'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Simge Sağın, önceki gün şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Simge, açıklamasında şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum."



Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.