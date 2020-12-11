11 Aralık 2020 Cuma 12:54 | Son Güncelleme:
Apar topar ameliyata alınmıştı... Simge'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!
Ünlü şarkıcı Simge Sağın, karın ağrısı nedeniyle geçtiğimiz gün hastanelik olmuştu. Apar topar apandisit ameliyatına alınan Sağın, sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklamada bulundu.
Simge Sağın, önceki gün şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastanelik oldu. Apandisit teşhisi konan, Sağın apar topar ameliyata alındı. Ünlü şarkıcı, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hastane odasından çektiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Simge, açıklamasında şunları söyledi: "Herkese merhabalar. Taburcu oldum ve sağlık durumum gayet iyi... Arayan soran herkese, beni tanımadan bile olsa dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ederim. Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Sizi seviyorum."
Apandisit ameliyatı olan Simge Sağın, taburcu oldu. Ünlü şarkıcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.