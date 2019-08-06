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  3. Jennifer Lopez kurşungeçirmez villada kalacak

Jennifer Lopez kurşungeçirmez villada kalacak

Jennifer Lopez kurşungeçirmez villada kalacak

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'da konser vermek için dün sabah Türkiye'ye geldi. Bu akşam konser verecek olan Lopez'in kalacağı evin kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı bir villa olduğu öğrenildi.

Jennifer Lopez, bu akşam Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 'It's My Party' turnesi kapsamında bu akşam 21.00'de konser verecek. Moskova'daki konserin ardından dün sabaha karşı Antalya Havalimanı'na inen şarkıcı, CIP salonundan çıkış yaptı. Polis ekipleri ise Lopez'in çıkış yaptığı kapıda yoğun güvenlik önlemi aldı. Antalya'ya 90 kişilik dev bir ekiple 2 uçakla gelen Lopez, daha sonra konaklayacağı Regnum Carya Otel'e polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde geçti. 

Kurşungeçirmez villada kalacak

Antalya'da üç gün geçirecek olan Lopez; 5 yatak odası, özel havuzu ve helikopter pisti bulunan, kurşungeçirmez camla kaplı 3 katlı villaya yerleşti. Öte yandan Türkiye'den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Jennifer Lopez'in konserinde görevlendirilecek. Ayrıca normal bir konserde 70- 80 ışık kullanılırken, Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu.

Biletler Tükendi

Sahnede 2 saat kalması beklenen ünlü şarkıcıyı ayakta dinlemek isteyenler 7 bin lira öderken, locadan izleyecek olanlar 50 bin Euro ödeyecek. Ayrıca konser biletlerinin de tükendiği belirtildi.

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