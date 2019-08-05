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Antalya konserine hazır

Antalya konserine hazır

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It’s My Party’ turnesi kapsamında Rusya’da verdiği konserinin ardından dün sabah Türkiye’ye geldi.

90 kişilik özel ekibi ve 2 uçakla yurda ayak basan Lopez, bu akşam Antalya'da sahne alacak. Konser öncesi bir süre istirahat eden Lopez'in kulisine, çikolata, kurabiye, cips, meyve gibi her daim hazır olmasını istediği atıştırmalıklar dışında sebze yemekleri ve bol su istediği öğrenildi. Gün içinde bir süre denize giren Lopez ardından sahnesinin son hazırlıklarını tamamlamak üzere alana gitti. 

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