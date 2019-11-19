Annesini kanserden kaybeden Hande Erçel'den çocuklara yardım eli! Takdir topladı

Annesi Aylin Erçel'i 11 Ocak'ta kanserden kaybeden Hande Erçel, kendisiyle aynı kaderi yaşayanları unutmadı. Takvim'in haberine göre güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde kozmetik markası Bobbi Brown'un yüzü olmak için 750 bin liraya 'evet' demişti.

250 BİN LİRALIK YARDIM

İmzaladığı bir yıllık anlaşmayla kazancını katlayan Erçel, ücretin 250 bin liralık kısmıyla da annesini kanserden kaybeden çocuklara yardım eli uzattı. Sessiz sedasız ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldüren Erçel'in bu hareketi takdir topladı.