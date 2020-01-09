Annemin Yarası filmi konusu nedir, nerede çekildi? Annemin Yarası oyuncu kadrosu..

Annemin Yarası filmi konusu nedir, nerede çekildi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Annemin Yarası filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık, Bora Akkaş'ın yer aldığı film TV8 ekranlarında olacak. Annemin Yarası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..

ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU

Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.

ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih'in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.

ANNEMİN YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Meryem Uzerli – Mariya

Ozan Güven – Borislav

Okan Yalabık – Mirsad

Belçim Bilgin – Nerma

Bora Akkaş – Salih

Sabina Toziya

Ayça Eren

Mehmet Ergen – İhsan

Hakan Okan Çiftçi