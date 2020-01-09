Annemin Yarası filmi konusu nedir, nerede çekildi? Annemin Yarası oyuncu kadrosu..
Annemin Yarası filmi konusu nedir, nerede çekildi? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Dizilerin yılbaşı tatiline girmesinden dolayı kanallar bol bol yerli yabancı filmler yayınlıyor. TV8 ekranlarında bugün Annemin Yarası filmi ekranlarda olacak. Annemin Yarası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..
Annemin Yarası filmi konusu nedir, nerede çekildi? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Annemin Yarası filmi bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Başrollerinde Ozan Güven, Meryem Uzerli, Belçim Bilgin, Okan Yalabık, Bora Akkaş'ın yer aldığı film TV8 ekranlarında olacak. Annemin Yarası filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? diye araştıranlar için yanıtı haberimizde..
ANNEMİN YARASI FİLMİ KONUSU
Yugoslavya'daki iç savaş ve Sırp çatışmalarının arasında Balkanlarda geçen hikâyede 18 yaşına geldiğinde ailesini bulmak için elinde bir adres ile yetimhaneden ayrılıp yola çıkan Salih (Bora Akkaş), bir çiftlikte işe başlar. Çiftliğin sahipleri Borislav (Ozan Güven) ve Marija (Meryem Uzerli) Salih'e birden sıcak bir aile olmuşlardır. Fakat ailesini ararken açığa çıkan sırlar Salih'i ve çevresindeki insanlar için sıkıntılı günlerin habercisidir.
ANNEMİN YARASI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
2015 yılında başlanan Annemin Yarası filminin çekimleri, Türkiye'nin yanı sıra Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan'da gerçekleştirildi. Dram türündeki filmde, yetimhanede büyüyen Salih'in kaybettiği ailesini arayışı ve bu sırada etrafında cereyan eden hadiseler beyaz perdeye aktarılıyor.
ANNEMİN YARASI OYUNCULARI KİMLER?
Meryem Uzerli – Mariya
Ozan Güven – Borislav
Okan Yalabık – Mirsad
Belçim Bilgin – Nerma
Bora Akkaş – Salih
Sabina Toziya
Ayça Eren
Mehmet Ergen – İhsan
Hakan Okan Çiftçi