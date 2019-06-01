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01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 08:00

'Annemin sağlığı iyi'

'Annemin sağlığı iyi'

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal, Nişantaşı City’s de görüntülendi.

Ünal, geçen yıl sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren annesinin sağlığı hakkında bilgi verdi. Ünal, “Annem çok şükür gayet iyi... Sağlığına da kavuştu bu ara. Annem bayram tatilinde İstanbul’da olacak” dedi. Gelecek sezon için yeni bir dizi projesine hazırlandığını söyleyen Yağmur Ünal, oyunculukla ilgili soruya “Yapımcılık tarafım daha ağır basıyor” dedi. 

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