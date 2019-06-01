'Annemin sağlığı iyi'

Ünal, geçen yıl sağlık sorunları yüzünden zor günler geçiren annesinin sağlığı hakkında bilgi verdi. Ünal, “Annem çok şükür gayet iyi... Sağlığına da kavuştu bu ara. Annem bayram tatilinde İstanbul’da olacak” dedi. Gelecek sezon için yeni bir dizi projesine hazırlandığını söyleyen Yağmur Ünal, oyunculukla ilgili soruya “Yapımcılık tarafım daha ağır basıyor” dedi.