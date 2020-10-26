Annem filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Annem filmi ne zaman çekildi?

Annem filmi bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Müziklerini Candan Erçetin ve Uğur Ateş'in yaptığı film, Mustafa Kotan yönetmenliğinde çekildi. Annem oyuncuları arasında Fatma Toptaş, Sumru Yavrucuk ve Özge Gürel bulunuyor.

ANNEM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Annem filmi ilk kez 2019 yılında vizyona girmiştir.

ANNEM FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Annem, bir anne kızın hikayesini konu ediyor. Nazlı, annesinden utanan ve bir an önce ondan kurtulmak isteyen genç bir kızdır. Nazlı'nın annesi ise, kızı için her şeyi yapmaya göze alan, imkansızlıkları mümkün kırmaya çalışan fedakar bir kadındır. Üniversiteyi kazanması ile doğup büyüdüğü köyden, kurtulmak istediği annesinden ayrılan Nazlı, geçen onca yılın ardından annesinin yanına geri dönmeye karar verir.

ANNEM FİLMİ OYUNCULARI