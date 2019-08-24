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Anne Marie Antalya'da! Önce konser sonra tatil

Anne Marie Antalya'da! Önce konser sonra tatil

Dünyaca ünlü şarkıcı Anne Marie, Antakya konserinin ardından Antalya'da tatil yapacak. Şarkıcı, 5 günlük konaklama için 11 bin 500 Euro (yaklaşık 74 bin TL) harcadı.

İngiliz pop şarkıcısı Anne Marie, Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde 25 Ağustos Pazar günü sahneye çıkacak. Geçen yıl da Antalya'da sahne alan şarkıcı, ikinci kez seveneleriyle buluşacak. Ayrıca 27 yaşındaki Anne Marie, geçen yılki konserinde sahne aldığında, "Ülkenizi çok seviyorum ve bu yıl sahne aldığım Antalya’yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" demiş ve bu yılki konserinin sinyallerini vermişti.

5 GÜN İÇİN 11 BİN 500 EURO HARCADI

Öte yandan Marie, 45 kişilik ekibiyle Antalya'ya bir otele de yerleşti. Konser için son hazırlıkları inceleyen şarkıcı, yarın saat 21.00’deki konserinden sonra 5 gün tatil yapacak. Anne Marie’ye otel yönetiminin ısrarına rağmen, "İş başka tatil başka" diyerek tatil parasını cebinden ödedi. Kral dairesinde kalacak olan sanatçı, geceliği 2300 Euro olmak üzere toplam 11 bin 500 Euro ödeme yaptı. Otel yönetimi ise baklavaya düşkün olan sanatçı için bir tepsi fıstıklı baklava hazırlattı.

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