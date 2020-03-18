Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,4254
  • 7,1007
  • 314.819
  • 86777.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Anne-kızı karantina ayırdı

Anne-kızı karantina ayırdı

Anne-kızı karantina ayırdı

Meksika'dan dönen Tuba Ünsal, 14 günlük karantina kuralına uydu. Çocuklarından ayrı kalan Ünsal, kızı Sare'yle telefonda görüntülü hasret gideriyor.

Tuba Ünsal, tüm dünyayı saran korona virüsüne inat Meksika’ya gitti. Ülkenin gözde tatil beldesi Tulum’da dinlenen Ünsal, dönüşte 14 günlük karantina kuralına uydu. Kendini karantinaya aldığını açıklayan Ünsal, en çok oğlu Cihan ve kızı Sare’yle görüşememekten yakındı. Çocuklarıyla ancak telefonda görüntülü konuşan Ünsal, “Tatilden geldiğimde 14 gün kuralına uymak için çocuklarımdan ayrı kalıyorum. Sinir bozucu ama uymak zorundayız. Bu sürede de online ders yapıyoruz. Demokraside çareler tükenmez. Bugünler de geçecek” dedi. 


Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Uyardı!

Mucize Doktor'un Ali Vefa'sı Uyardı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Koronavirüs propolis satışları arttırdı

Merkez Bankası'ndan faiz kararı