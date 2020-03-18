Anne-kızı karantina ayırdı

Tuba Ünsal, tüm dünyayı saran korona virüsüne inat Meksika’ya gitti. Ülkenin gözde tatil beldesi Tulum’da dinlenen Ünsal, dönüşte 14 günlük karantina kuralına uydu. Kendini karantinaya aldığını açıklayan Ünsal, en çok oğlu Cihan ve kızı Sare’yle görüşememekten yakındı. Çocuklarıyla ancak telefonda görüntülü konuşan Ünsal, “Tatilden geldiğimde 14 gün kuralına uymak için çocuklarımdan ayrı kalıyorum. Sinir bozucu ama uymak zorundayız. Bu sürede de online ders yapıyoruz. Demokraside çareler tükenmez. Bugünler de geçecek” dedi.