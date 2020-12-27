Anıl İlter kimdir, kaç yaşında? Anıl İlter nereli, eşi kim?

Arda ile Omuz Omuza'nın bu haftaki konuğu Anıl İlter oldu. Kanal D'de yayınlanan programda Arda Türkmen ve Anıl İlter 'Yeşil Yumurta Kuluvers' yapacaklar. Eğlenceli ve keyifli dakikaların yaşanacağı Arda ile Omuz Omuza'da her hafta birbirinden ünlü konuklar yer alıyor. Fox Tv'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'da Engin karakterini canlandıran Anıl İlter kimdir, kaç yaşında?

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter, 3 Nisan 1981 yılından İzmit'te doğmuştur. Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynamıştır. İlerleyen yıllarda sunuculuk ve oyunculuğa yönelmiştir.

İlter, önceleri reklam filminde oynamıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Ece dizisi için MedYapım tarafından ilk profesyonel oyunculuk teklifi gelmiştir. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil olmuştur 2012 yılına kadar bu rolü üstlenmiştir. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kızıl Elma dizisinde rol almıştır ve en son da 2015 yılında Ali rolü ile Kara Ekmek dizisinde oynamıştır.

2010 yılında Bir Avuç Deniz ve 2015 yılında Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde rol almıştır

Alabora, Ekmek Arası, FotoModo, Fazla Mesai, Cevap Sende gibi televizyon programlarının yanında birçok ünlü markanın özel programlarında sunuculuk yapmıştır. Şu sıralar kendi yapım firması olan Absürt Yapım'da yapımcılık yapmaktadır.

2009 yılında İpek İlter ile evlenmiştir ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır. İlter, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.

2008 Ece (Oğuz)

2008-10 Ölümsüz Kahramanlar (Süleyman)

2008 Gece Gündüz (Serdar)

2010- 2012 Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Sedat)

2010 Kavak Yelleri

2010 Bir Avuç Deniz

2013 Kahireli Palas (Murat)

2014 Kızıl Elma (Sinan)

2014 Üç Arkadaş (Mahir)

2015 Köstebekgiller: Perili Orman

2015 Kara Ekmek (Ali)

2016 Şahane Damat (Engin)

2016 İlişki Durumu Evli (Erkut)

2017 Türk Malı (Onur Güney)

2020 Sen Çal Kapımı (Engin Sezgin)