Amine'ye özel koruma

Geçen hafta eşi Amine Gülşe ve takım arkadaşı Sead Kolasinac ile Londra’da bıçaklı saldırıya uğrayan Arsenalli futbolcu Mesut Özil, bir daha aynı tatsızlıkların yaşanmaması için önlemlerini aldı. Amine Gülşe ile birlikte yaşadıkları Londra’daki evlerinin önüne özel korumalarla adeta güvenlik çemberi kurduran başarılı futbolcu, eşine de rahat bir alan yaratıyor. Olay esnasında arabanın içinde korku dolu anlar yaşayan Amine Gülşe’nin bir kez daha aynı durumla karşılaşmasını istemeyen Mesut Özil, eşine özel koruma tuttu. Yakın koruma, Mesut Özil’in antreman, kamp ve deplansmanlar dolasıyla evde olamadığı zamanlarda Amine Gülşe’yi bir an olsun yalnız bırakmayacak. Güzel oyuncu, nereye giderse gitsin koruması ona eşlik edecek.

Yaşanan tatsız olaydan Mesut Özil ve takım arkadaşı yara almadan kurtulmuştu.