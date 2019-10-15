Amine Gülşe'den Mesut Özil'e romantik kutlama

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, oyuncu Amine Gülşe ile geçtiğimiz haziran ayında nikah masasına oturdu. Evliliklerini dolu dizgin sürdüren çift, mutlu karelerini de sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmiyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Son olarak Mesut Özil, bugün 31 yaşına bastı. Bu özel günü unutmayan Amine Gülşe ise eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından, "Doğum günün kutlu olsun ömrüm. Nice mutlu senelere inşallah. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın" notuyla kutladı. Gülşe'nin paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.