Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: Benim dünyam

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, oyuncu eşi Amine Gülşe ile sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Özil, köpekleriyle çekilmiş bu karelerini, 'Ailecek güzel bir gün' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülşe de eşiyle olan fotoğrafını 'Benim dünyam' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağdı.