Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7646
  • 6,3516
  • 272.259
  • 104441
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: Benim dünyam

Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: Benim dünyam

Amine Gülşe'den Mesut Özil'e: Benim dünyam

Mesut Özil ile Amine Gülşe, geçen Haziran'da dünyaevine girmişti. Çiftten romantik bir paylaşım geldi.

Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, oyuncu eşi Amine Gülşe ile sosyal medyada paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Özil, köpekleriyle çekilmiş bu karelerini, 'Ailecek güzel bir gün' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Gülşe de eşiyle olan fotoğrafını 'Benim dünyam' notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin paylaşımlarına ise beğeni ve yorum yağdı.


Murat Boz, Hadise ile Avrupa turnesine çıkıyor!
Evli oyuncu fena yakalandı!
6 yıllık aşkta mutsuz son
Arda-Aslıhan Turan çiftinden müjdeli haber!
'Diriliş Ertuğrul çok iyiydi'
<p>İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girer

Kasım Ayında Deniz Keyfi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Su tutmaya başladı! Ülke ekonomisine 2 milyar liralık katkı