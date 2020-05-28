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  3. Amine Gülşe'den eşi Mesut Özil'e 200 bin TL'lik ay yıldızlı hediye!
28 Mayıs 2020 Perşembe 12:18 | Son Güncelleme:

Amine Gülşe'den eşi Mesut Özil'e 200 bin TL'lik ay yıldızlı hediye!

Amine Gülşe'den eşi Mesut Özil'e 200 bin TL'lik ay yıldızlı hediye!

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, tesbih koleksiyonuna yeni bir parça ekledi. Amine Gülşe, İngiltere'deki evinin her yanında Osmanlı rüzgarı estiren eşine ettiği ay yıldızlı tesbih hediyesiyle bir kez daha Özil'in gönlünü fethetti.

Daha önce yıldız futbolcuya 30 bin TL'lik el yapımı kehribar bir tesbih hediye eden Amine Gülşe'den yeni bir hediye tesbih daha geldi. Amine Gülşe, eşine bayram hediyesi olarak Ay-yıldız kakmalı ve tuğra püsküllü bir tesbih aldı.

200 BİN TL'Yİ GÖZDEN ÇIKARDI

Mesut Özil, 22 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından Ay-yıldızlı tesbihini paylaştı. Tesbihin değeri yaklaşık bin 200 TL.


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