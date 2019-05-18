Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti

Evlilik hazırlığı yapan Amine Gülşe'nin sevgilisi Mesut Özil ile Instagram'dan yaptığı son paylaşım olay oldu. Gülşe, Arsenal'de top koşturan yıldız futbolcuya Demet Akalın'ın "Ağlar O Deli" isimli şarkısını dinletti. Türk asıllı futbolcunun şarkıya verdiği vücut hareketleri ise izleyenleri gülümsetti.

Amine Gülşen, seyahat halindeyken paylaştığı videoda Demet Akalın'ı mantionlayarak şarkı hakkında "Süper" yorumunu yaptı.

HAZİRANDA EVLENİYORLAR

Haziran ayında Mesut Özil'le evlenecek olan Amine Gülşe, gelinliğini hayranı olduğu Zuhair Murad'a diktirecek. Gülşe'nin özel tasarım gelinliğinin fiyatı ise 520 bin TL...