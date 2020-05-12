Amine Gülşe: Anne olmak hiç kolay değilmiş

Eski Türkiye güzeli Amine Gülşe, “anne olunca annemi anladım” dedi. Arsenal’de top koşturan futbolcu Mesut Özil ile mutlu bir evliliğe imza atan ve geçen ay kızı Eda’yı kucağına alan Gülşe, anne olmanın dışarıdan göründüğü gibi kolay bir iş olmadığını söyledi. Kızı Eda’yı dadıya ihtiyaç duymadan tek başına büyüten Gülşe, ‘Anneler Günü’nde annesi Gülten Gülşe’ye ithafen duygusal bir yazı yazdı.

DAHA YENİ ÖĞRENDİM



‘Anne olmak hiç kolay değilmiş’ başlığı altında annesinin Anneler Günü’nü kutlayan Gülşe, şunları yazdı: “Her şeyden önce hep yavrusunu düşünmek varmış ona en çok sevgiyi verip onu koruyup kollamak, hep onun iyi olmasını sağlamak her gün sevgilere boğmak, onun bir minik gülüşüne ölüp bitmek. Anne olmak ne demek ben yeni öğrendim ama sen biricik annem bunu 30 senedir yapıyorsun. İnşallah ben de senin gibi harika bir anne olurum ve benim kızım da benim sana baktığım aşkla bana bakar.”

İLK KEZ HAMİLE POZUNU YAYIMLADI



Hamilelik anını son ana kadar saklayan Amine Gülşe’nin annesiyle çekilmiş karesinde ‘baby shower’ yaptığı görüldü.