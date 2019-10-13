Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yeni hamle

Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yeni hamle

Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yeni hamle

Eğitimi için kısa süre önce Amerika'da aile dostlarının yanına taşınan şarkıcı Aleyna Tilki, şimdilerde kendisine kiralık ev aramaya başladı.

19 yaşındaki Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için geçtiğimiz hafta Amerika’ya gitti. Şimdilik yakın bir aile dostlarının yanına yerleşen Tilki, harekete geçti. Genç şarkıcı, uzun süre Amerika’da kalmak istediği için kiralık ev aramaya başladı.

YILBAŞINDA GELECEK

Ayrıca Aleyna Tilki, tanıdıklarına da haber verdi. Annesi Havva Özel ise önümüzdeki günlerde kızının yanına gidecek. 19 yaşındaki şarkıcı, Türkiye’ye sadece yılbaşında vereceği konser için gelecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Fahriye Evcen'den eşi Burak Özçivit'e tam destek
Pınar Tevetoğlu'nun panik anları!
Bade İşçil: Kubilay'ı çok seviyorum, ilerde ne olur bilemem
Nesrin Cavadzade sırrını açıkladı!
Geçen hafta nişanlandılar, bu hafta evlendiler

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir paylaştı ´HİSAR-A´ seri üretime geçiyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bakan Soylu açıkladı! 'Mardin'e 300'e yakın havan mermisi düştü'

Dünyanın gözünden Türkler