Amerika'ya taşınan Aleyna Tilki'den yeni hamle

19 yaşındaki Aleyna Tilki, eğitimine devam etmek için geçtiğimiz hafta Amerika’ya gitti. Şimdilik yakın bir aile dostlarının yanına yerleşen Tilki, harekete geçti. Genç şarkıcı, uzun süre Amerika’da kalmak istediği için kiralık ev aramaya başladı.

YILBAŞINDA GELECEK

Ayrıca Aleyna Tilki, tanıdıklarına da haber verdi. Annesi Havva Özel ise önümüzdeki günlerde kızının yanına gidecek. 19 yaşındaki şarkıcı, Türkiye’ye sadece yılbaşında vereceği konser için gelecek.