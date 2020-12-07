Amerika'ya giden Sermiyan Midyat: Ülkemin kıymetini anladım!

Oyuncu Sermiyan Midyat, yaklaşık bir yıl sonra yurt dışına çıktı ve Amerika'ya iş görüşmesine gitti. Amerika'daki koronavirüs tedbirleriyle ilgili gözlemlerini sosyal medya hesabından çektiği bir video ile anlatan Midyat, "Yaklaşık bir yıldır yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi Amerika'ya geldim ve pandemi karşısındaki tutumuna şaşırdım. Kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi" diye konuştu.

Midyat, ayrıca söz konusu videoyu paylaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

"SÖYLEYECEĞİM ŞEY BENİ LİNÇ ETTİRECEK"

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır" diyen Midyat, "Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için, şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim. Söylemek istediğim şu ki, herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet teşekküre ve takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi bileceğimiz günlerde tekrar buluşuruz" şeklinde konuştu.