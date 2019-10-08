Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den! 'Hiçbirine ihtiyacımız yok'
ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye açıklamaları sonrası pek çok ünlüden tepki paylaşımı geldi. O isimlerin en dikkat çekenlerinden biri ise Yıldız Tilbe oldu.
Sosyal medya hesabından art arda tweetler atan Yıldız Tilbe, şunları dile getirdi:
"Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa, biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim, biçelim hiçbirine ihtiyacımız yok. Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin dünya kurtulsun. Amin."