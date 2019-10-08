Amerika'ya bir tepki de Yıldız Tilbe'den! 'Hiçbirine ihtiyacımız yok'

Sosyal medya hesabından art arda tweetler atan Yıldız Tilbe, şunları dile getirdi:

"Kafamızı bozan ne kadar ülke varsa, biz ambargo uygulayalım. Üslerini kapatalım sebze, meyve hiçbir şey vermeyelim. Tohumları başını yesin almayalım, mallarını ithal etmeyelim. Ekelim, biçelim hiçbirine ihtiyacımız yok. Allah Amerika'nın ve babası olan iki ülkenin bin türlü belasını versin dünya kurtulsun. Amin."