Amanda Cerny rekora gidiyor!

Amanda Cerny sosyal medyaya damgasınu vurmaya devam ediyor. Instagram'ın en çok takip edilen kişileri arasında yer alan Cerny'e ayrıca takipçileri tarafından Youtube baskısı yapılıyor. Takipçileri Cerny'in yazlık planlarını anlattığı vlog'ların yenilerini çekmesini istiyor.

Amanda Cerny'nin Youtube'da an itibari ile 2.801.280 abonesi var. Cerny'i daha önce Fenerbahçe ve Türk Bayrağı paylaşarak Türk takipçilerini mestetmişti...























