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Aman Oktay Duymasın

Aman Oktay Duymasın

‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ oyuncularının yer aldığı ‘Aman Reis Duymasın’ filminin galası Kanyon sinemalarında gerçekleşti.

Recep ASLAN

‘Aman Reis Duymasın’ filminde Oktay Kaynarca konuk oyuncu olarak yer aldı. Kaynarca, “Ekibin anlattığına göre çok komik film. İsminde olduğu gibi  ben gerçekten görmedim duymadım” diyerek espri yaptı. Filmin gala turnesi için yeniden Azerbaycan’a gideceğini söyleyen Kaynarca, “Koruma ordusu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Artık onlar düşünsünler” dedi. 


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