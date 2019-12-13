Aman Oktay Duymasın

Recep ASLAN

‘Aman Reis Duymasın’ filminde Oktay Kaynarca konuk oyuncu olarak yer aldı. Kaynarca, “Ekibin anlattığına göre çok komik film. İsminde olduğu gibi ben gerçekten görmedim duymadım” diyerek espri yaptı. Filmin gala turnesi için yeniden Azerbaycan’a gideceğini söyleyen Kaynarca, “Koruma ordusu düşünüyor musunuz” sorusuna, “Artık onlar düşünsünler” dedi.