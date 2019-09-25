Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6976
  • 6,2702
  • 279.213
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Pantene Altın Kelebek'te en iyi dizi çifti belli oldu

Pantene Altın Kelebek'te en iyi dizi çifti belli oldu

Pantene Altın Kelebek'te en iyi dizi çifti belli oldu

Pantene Altın Kelebek en iyi dizi çifti adayları 2018 yılında da merak ediliyor. Altın Kelebek en iyi dizi çifti kimler oldu? Altın Kelebek Ödülleri için nefesler tutuldu.

Pantene Altın Kelebek en iyi dizi çifti adayları 2018 yılında da merak ediliyor. Altın Kelebek en iyi dizi çifti kimler oldu? Altın Kelebek Ödülleri için nefesler tutuldu. 9 Aralık itibari ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi dizi çifti adayları arasında Aslı Enver-Özcan Deniz, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Alina Boz-Alp Navruz, Birce Akalay-İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir-Can Yaman, Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya- Burak Deniz, İrem Helvacıoğlu- Ulaş Tuna Astepe ve Serenay Sarıkaya-Ozan Güven’de bulunuyor. 

EN İYİ YOUTUBER İÇİN TIKLAYINIZ

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN İYİ ERKEK OYUNCU İÇİN TIKLAYINIZ

EN İYİ DİZİ ÇİFT KİMLER OLDU?

İrem Helvacıoğlu- Ulaş Tuna Astepe oldu.

ADAYLAR KİMLER?

En iyi dizi çifti adayları arasında Aslı Enver-Özcan Deniz, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Alina Boz-Alp Navruz, Birce Akalay-İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir-Can Yaman, Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya- Burak Deniz, İrem Helvacıoğlu- Ulaş Tuna Astepe ve Serenay Sarıkaya-Ozan Güven’de bulunuyor.

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANANLARI

EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU :  BUKET AYDIN

EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ

ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU

25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN

ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ

ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ

EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI

ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ

EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI

ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ

ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ : CÜNEYT ARKIN

ÖDÜLÜ TÜRKER İNANOĞLU VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ: GÖKÇEN KAYNATAN

ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ: NİLÜFER (Ağır grip nedeniyle törene katılamayan Nilüfer'in ödülünü Samsun Demir aldı)

ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ

ONUR ÖDÜLÜ: SILA

ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI : FATİH ÜREK

ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ

EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA

ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ

EN İYİ YARIŞMA : ALİ İHSAN VAROL

ÖDÜL MİLLİYET GAZETESİ YAZARI GÜNERİ CİVAOĞLU VERDİ

EN İYİ PROJE : YILDIZ TİLBE

ÖDÜL EBRU YAŞAR VERDİ

EN İYİ POP MÜZİK KADIN : ALEYNA TİLKİ

EN İYİ KLİP : HADİSE - FARKIMIZ VAR

AZERBAYCAN YILIN KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ : AYGÜN KAZIMOVA

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : ERKENCİ KUŞ / FARUK TURGUT

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CAN YAMAN

EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : DEMET ÖZDEMİR

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : İREM HELVACIOĞLU-ULAŞ TUNA ASTEPE

EN İYİ ERKEK OYUNCU : ARAS BULUT İYNEMLİ

EN İYİ KADIN OYUNCU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK : HAKAN ALTUN

EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN : SİBEL CAN

ONUR ÖDÜLÜ : MÜSLÜM GÜRSES (Ödülü Muhterem Nur aldı)

EN İYİ SENARİST : AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM / SEN ANLAT KARADENİZ

EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI / ÇUKUR

EN İYİ YÖNETMEN : OSMAN SINAV, EMRE KABAKUŞAK, YUSUF ÖMER SINAV /SEN ANLAT KARADENİZ

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : 

EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL / RIDVAN DİLMEN MURAT KOSOVA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK : MÜMİN SARIKAYA

EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN : SEVCAN ORHAN

EN İYİ MÜZİK GRUBU : ATHENA

YILIN ŞARKISI : GAZAPİZM - HEYECANI YOK

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : EZHEL

EN İYİ YOUTUBER: ORKUN IŞITMAK

EN İYİ DJ : MAHMUT ORHAN

EN İYİ YOUTUBER : ORKUN IŞITMAK

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sıla ile Hazer Amani evleniyor mu? İlk açıklama
Sinan ve Burcu'dan manidar paylaşımlar!
Ümit Cem Şenol: 'Hande'nin parasını yemedim'
Serdar Ortaç'tan boşanan manken Chloe Loughnan'dan flaş karar!
Serenay Sarıkaya'ya güçlü rakip
<p>Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Bahçeli´den Erdoğan´a Tebrik Telefonu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

3 ayda 750 bin turist ağırladı

Yaptıkları yaramazlıklardan dolayı suçluluk duyan köpekler