Pantene Altın Kelebek'te en iyi dizi çifti belli oldu
Pantene Altın Kelebek en iyi dizi çifti adayları 2018 yılında da merak ediliyor. Altın Kelebek en iyi dizi çifti kimler oldu? Altın Kelebek Ödülleri için nefesler tutuldu.
Pantene Altın Kelebek en iyi dizi çifti adayları 2018 yılında da merak ediliyor. Altın Kelebek en iyi dizi çifti kimler oldu? Altın Kelebek Ödülleri için nefesler tutuldu. 9 Aralık itibari ile Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. En iyi dizi çifti adayları arasında Aslı Enver-Özcan Deniz, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Alina Boz-Alp Navruz, Birce Akalay-İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir-Can Yaman, Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya- Burak Deniz, İrem Helvacıoğlu- Ulaş Tuna Astepe ve Serenay Sarıkaya-Ozan Güven’de bulunuyor.
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EN İYİ DİZİ ÇİFT KİMLER OLDU?
İrem Helvacıoğlu- Ulaş Tuna Astepe oldu.
ADAYLAR KİMLER?
En iyi dizi çifti adayları arasında Aslı Enver-Özcan Deniz, Bergüzar Korel-Halit Ergenç, Alina Boz-Alp Navruz, Birce Akalay-İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir-Can Yaman, Dilan Çiçek Deniz-Aras Bulut İynemli, Hazal Kaya- Burak Deniz, İrem Helvacıoğlu- Ulaş Tuna Astepe ve Serenay Sarıkaya-Ozan Güven’de bulunuyor.
PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLÜ KAZANANLARI
EN İYİ HABER PROGRAMI : AHMET HAKAN
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU : CEM ÖĞRETİR (atv Haber)
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU : BUKET AYDIN
EN İYİ DİZİ : ÇUKUR / KEREM ÇATAY VE PELİN DİŞTAŞ
ONUR ÖDÜLÜ : TÜRKER İNANOĞLU
25.YIL ÖZEL ÖDÜLÜ : KENAN DOĞULU
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: ÇAĞLAR ÇORUMLU
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : PINAR ALTUĞ
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ : ÇOCUKLAR DUYMASIN / BİROL GÜVEN
ÖDÜLÜ GANİ MÜJDE VERDİ
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU : ALİ SEMİ SEFİL, KÜBRA SÜZGÜN, DEMİR BİRİNCİ
ÖDÜLÜ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ VERDİ
EN İYİ ERKEK SUNUCU : ACUN ILICALI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
EN İYİ KADIN SUNUCU : MÜGE ANLI
ÖDÜLÜ İLKER YASİN VERDİ
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ : CEM YILMAZ
ÖDÜLÜ KANAL D GENEL MÜDÜRÜ MURAT SAYGI VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ : CÜNEYT ARKIN
ÖDÜLÜ TÜRKER İNANOĞLU VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ: GÖKÇEN KAYNATAN
ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ: NİLÜFER (Ağır grip nedeniyle törene katılamayan Nilüfer'in ödülünü Samsun Demir aldı)
ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ
ONUR ÖDÜLÜ: SILA
ÖDÜLÜ MFÖ VERDİ
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI : FATİH ÜREK
ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ
EN İYİ MAGAZİN PROGRAMI : MÜGE VE GÜLŞEN'LE 2. SAYFA
ÖDÜLÜ HAMDİ ALKAN VERDİ
EN İYİ YARIŞMA : ALİ İHSAN VAROL
ÖDÜL MİLLİYET GAZETESİ YAZARI GÜNERİ CİVAOĞLU VERDİ
EN İYİ PROJE : YILDIZ TİLBE
ÖDÜL EBRU YAŞAR VERDİ
EN İYİ POP MÜZİK KADIN : ALEYNA TİLKİ
EN İYİ KLİP : HADİSE - FARKIMIZ VAR
AZERBAYCAN YILIN KADIN SANATÇI ÖDÜLÜ : AYGÜN KAZIMOVA
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ : ERKENCİ KUŞ / FARUK TURGUT
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU : CAN YAMAN
EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU : DEMET ÖZDEMİR
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ : İREM HELVACIOĞLU-ULAŞ TUNA ASTEPE
EN İYİ ERKEK OYUNCU : ARAS BULUT İYNEMLİ
EN İYİ KADIN OYUNCU : ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK : HAKAN ALTUN
EN İYİ FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN : SİBEL CAN
ONUR ÖDÜLÜ : MÜSLÜM GÜRSES (Ödülü Muhterem Nur aldı)
EN İYİ SENARİST : AYŞE FERDA ERYILMAZ,NEHİR ERDEM / SEN ANLAT KARADENİZ
EN İYİ DİZİ MÜZİĞİ : TOYGAR IŞIKLI / ÇUKUR
EN İYİ YÖNETMEN : OSMAN SINAV, EMRE KABAKUŞAK, YUSUF ÖMER SINAV /SEN ANLAT KARADENİZ
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ : Fİ
EN İYİ SPOR PROGRAMI : YÜZDE YÜZ FUTBOL / RIDVAN DİLMEN MURAT KOSOVA
EN İYİ HALK MÜZİĞİ ERKEK : MÜMİN SARIKAYA
EN İYİ HALK MÜZİĞİ KADIN : SEVCAN ORHAN
EN İYİ MÜZİK GRUBU : ATHENA
YILIN ŞARKISI : GAZAPİZM - HEYECANI YOK
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN : EZHEL
EN İYİ YOUTUBER: ORKUN IŞITMAK
EN İYİ DJ : MAHMUT ORHAN
EN İYİ YOUTUBER : ORKUN IŞITMAK