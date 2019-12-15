Show Tv ekranlarında başlayacak olan yeni dizi Zemheri'nin oyuncu kadrosunda yer alan Alperen Duymaz hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Alperen Duymaz kimdir? Alperen Duymaz kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuk kariyerine adım atan Alperen Duymaz Zemheri dizisinde boy gösterecek. Alperen Duymaz'a dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk dizisi, Tatlı Küçük Yalancılar ile oyunculuğa adım atan Alperen Duymaz daha Sonra Acı Aşk dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakaladı.

2016 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Bodrum Masalı adlı dizide genç kızların sevdiği oyuncular arasına girmeyi de başarmıştır.

Çukur dizisindeki oyunculuğuyla oldukça fazla beğeni alan Alperen Duymaz, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma dizisinde rol almıştır. Dizinin final yapması üzerine bedelli askerlikten yararlanıp askerliğini yapmıştır.

Şimdilerde Ay Yapım’ın yeni dizisi Zemheri’de başrol oyuncusu olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Çarpışma (Kerem) (TV Dizisi) 2018

Çukur (Emrah) (TV Dizisi) 2017

Direniş Karatay (Kutay) (Sinema Filmi) 2017

Bodrum Masalı (Ateş) (TV Dizisi) 2016

Acı Aşk (Ali) (TV Dizisi) 2015

Tatlı Küçük Yalancılar (Cesur)(TV Dizisi) 2015