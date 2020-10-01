Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora'nın oynadığı 'Aile Hükümeti' vizyona giriyor

Alper Saldıran ve Aslıhan Malbora’nın oynadığı ‘Aile Hükümeti’ filmi 9 Ekim’de vizyona giriyor. Elaldı Köyü’nün akraba evlilikleriyle verdiği mücadeleyi anlatan filmle ilgili olarak Aslıhan Malbora, “İlk göz ağrım. Dizi setinden çıkıp koşturarak Asos’a gittim. Dönüp baktığımda bol kahkahalı, neşe içinde geçen günler hatırlıyorum” dedi.