Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9411
  • 6,6152
  • 287.657
  • 114112
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Alp Navruz o diziyle dönüyor! Zümrüdü Anka ne zaman başlayacak, kimler oynayacak?

Alp Navruz o diziyle dönüyor! Zümrüdü Anka ne zaman başlayacak, kimler oynayacak?

Alp Navruz o diziyle dönüyor! Zümrüdü Anka ne zaman başlayacak, kimler oynayacak"

Alp Navruz'un Elimi Bırakma dizisi geçen salı günü final yapmıştı. Ekranlara ara vermeden Zümrüdü Anka ile çalışmalara devam eden Navruz'un, yeni dizisine flaş transferler yapıldı.

Cemal Şan'ın yönettiği iddialı yapım Zümrüdü Anka'yı Can Sinan ve ekibi yazıyor. Dizinin Ceren Yılmaz (Zümrüt), Hatice Aslan (Ülfet) ve Ayten Uncuoğlu'nun(Azimet) rol aldığı kadrosuna peş peşe flaş isimler katıldı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ürgüp'te çekilen dizideki Abbas rolünü son olarak "Aşk Ağlatır"da seyirci karşısına çıkan Selim Bayraktar canlandıracak. Rüstem rolüne Serhat Özcan'ın hayat vereceği dizide Miray Akay "Meliha"yı, Sebahat Kumaş da Saniye rolünü oynayacak.

Dizinin 3. bölümünde ise Simge Selçuk da kadroya dahil olacak.


Alp Navruz o diziyle dönüyor!
Hande Erçel ve Murat Dalkılıç geri dönüyor!
Burçin Terzioğlu'ndan erken final açıklaması
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Haydarlar köyünde büyükbaş çiftliği bulunan Halil Uymaz’a ineklerden biri veteriner hekim Ömer Şi

Çift Başlı Doğan Buzağı Görenleri Hayrete Düşürdü

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ağrı'da drone destekli "Güven04 Asayiş Uygulaması"

Tıp tarihinin bilinmeyen korkunç tarihi