Alp Navruz o diziyle dönüyor! Zümrüdü Anka ne zaman başlayacak, kimler oynayacak?
Alp Navruz'un Elimi Bırakma dizisi geçen salı günü final yapmıştı. Ekranlara ara vermeden Zümrüdü Anka ile çalışmalara devam eden Navruz'un, yeni dizisine flaş transferler yapıldı.
Cemal Şan'ın yönettiği iddialı yapım Zümrüdü Anka'yı Can Sinan ve ekibi yazıyor. Dizinin Ceren Yılmaz (Zümrüt), Hatice Aslan (Ülfet) ve Ayten Uncuoğlu'nun(Azimet) rol aldığı kadrosuna peş peşe flaş isimler katıldı.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ürgüp'te çekilen dizideki Abbas rolünü son olarak "Aşk Ağlatır"da seyirci karşısına çıkan Selim Bayraktar canlandıracak. Rüstem rolüne Serhat Özcan'ın hayat vereceği dizide Miray Akay "Meliha"yı, Sebahat Kumaş da Saniye rolünü oynayacak.
Dizinin 3. bölümünde ise Simge Selçuk da kadroya dahil olacak.