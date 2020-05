Alp Kırşan neden yok? Alp Kırşan Survivor'dan neden ayrıldı?

Alp Kırşan Survivor'dan neden ayrıldı? Alp Kırşan neden yok? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Oyuncu-sunucu Alp Kırşan, 2012 yılından beri Survivor'u sunuyordu. Bu yıl Acun Medya ile yollarını ayıran Alp Kırşan, Posta Gazetesi'nden Suna Akyıldız'a merak edilen tüm soruları yanıtladı. Alp Kırşan hakkında tüm merak edilenler sizlerle..



ALP KIRŞAN SURVİVOR'DAN NEDEN AYRILDI?



* Herkes ‘Survivor’dan neden ayrıldığınızı merak ediyor...

‘Survivor’dan ayrılma kararımı son ‘Survivor’ bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım “Kariyer mi yoksa aile mi?” sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye’de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı.

* Ayrılınca üzüldünüz mü?

Üzülmez olur muyum? Elbette üzüldüm. Sonuçta uzun süre beraber çalıştık. Ekip arkadaşlarınız ve yarışmacılarla bir süre sonra aile gibi oluyorsunuz. Sizden büyük bile olsalar kardeşleriniz gibi görüyorsunuz. Yaptıkları hatalarda bile onların yerine üzülüyorsunuz. Ben genelde oyunu kaybeden taraf için çok üzülürdüm. Bunlar her an yaşayamayacağın çok duygusal paylaşımlar. Güzel duygular... Bu aileden, kardeşlerimden uzak kalacağım için çok üzülsem de şu an eşim ve çocuklarımla birlikte olduğum için çok memnunum.

ALP KIRŞAN KİMDİR?

Alp Kırşan, 3 Kasım 1979 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya gelmiştir. Liseyi İzmir’de okumuştur. Konak Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi Radyo ve Televizyon bölümü mezun olduktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

2000 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan Kırşan, Best Model of World yarışmasında ise üçüncü olmuştur. İlk kez ‘Sabah Şekerleri' programında sunucu Özlem Yıldız’ın partneri olarak kamera karşısına geçti.

Uzun süren sunuculuk macerasının ardından 2007 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosu’nda ‘Oyunun Oyunu’ gösterisiyle profesyonel olan Alp Kırşan birçok dizi, reklam ve filmde rol aldı. 2012 yılında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında yarışmacı olarak yer aldı.

Alp Kırşan’ın Survivor’da yarışmacı olarak macerası kısa sürse de Acun Ilıcalı ile olan dostluğu devam etti. Ilıcalı, Kırşan’a ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışması için sunuculuk teklifinde bulundu.

Teklifi kabul eden Kırşan 2012-2016 yılları arasında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasında başarılı işlere imza attı.

2013 yılında ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının yanı sıra Survivor Ünlüler – Gönüllüler programında da sunuculuk yapan Kırşan, 5 yıl boyunca bu yarışmayı Acun Ilıcalı’yla ortaklaşa sundu.

13 Aralık 2014 tarihinde oyuncu Zeynep Dörtkardeşler ile dünyaevine girdi. Alp Kırşan’ın bu evlilikten Efe ve Ata isminde iki çocuğu bulunmaktadır.

Yarışmacı olarak katıldığı Survivor’da uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan, şimdilerde Star TV’de yayınlanan Kapanmadan Kazan adlı yarışma programını sunmaktadır. Alp Kırşan, 1.88 metre boyunda, 77 kilo ve Akrep burcudur.