Almira'ya kol kanat gerdik

Oyuncu Tuba Ünsal, 30 yaşında çocuğunun yanında başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızı Almira’ya sahip çıktı. Instagram’da Rotahane adlı kullanıcıyla canlı yayın yapan oyuncu, Almira’nın koruyucu anneliğini üstlendiğini açıkladı.

AİLEMİZDEN BİRİ ARTIK

Haftanın belli günleri Almira’nın evlerine geldiğini söyleyen Ünsal, “Almira’nın annesinin ismi de Tuğba. Haberi gördüğümde çok etkilenmiştim. Sosyal hizmetlerle birlikte hareket ettiğimiz için onun özeline dair çok fazla bir şey paylaşmıyorum. Eğitimine devam ediyor. Çevremde ‘çocuklarının psikolojisini etkiliyor mu?’ diye soruyorlar. Çok iyi yönde etkiliyor. Almira’ya kol kanat gerdiler. Aralarında hiç kıskançlık olmuyor. Ailemizden biri artık” dedi.