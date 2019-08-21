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  3. Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 3.5 aylık oğlu oyuncu oldu

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 3.5 aylık oğlu oyuncu oldu

Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'ın 3.5 aylık oğlu oyuncu oldu

Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın 'Şampiyon' adlı dizisinin çekimleri başladı. Sayışman'ın 3.5 oğlu Efehan da dizide rol aldı.

Bir süredir ekranlardan uzak duran oyuncu Tolgahan Sayışman, yakında 'Şampiyon' ile TRT 1 ekranlarında boy gösterecek. Sayışman, oğlu ‘Güneş’ için ringlere dönmek isteyen ‘Kafkas’ lakaplı eski şampiyon boksör ‘Fırat Bölükbaşı’nı canlandıracak.

EFEHAN DA OYNADI

Çekimleri başlayan dizide ‘Güneş’in bebekliğini, Tolgahan Sayışman ve eşi Almeda Abazi’nin 3.5 aylık oğlu Efehan canlandırdı. İki gün süren çekimlerde Efehan bebek, ilk kez kamera karşısına babasıyla geçti. Almeda Abazi ise sette gözünü oğlundan bir an bile ayırmadı. Efehan'ın şimdiden setlerle tanışması 'Efehan babasının izinde' dedirtti.

BOKS DERSLERİ ALDI

Öte yandan Tolgahan Sayışman, rolü için bir yıl boyunca haftanın 5 günü boks dersleri aldı. Sayışman’a, Erdal Özyağcılar eşlik ediyor.

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