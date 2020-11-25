25 Kasım 2020 Çarşamba 13:04 | Son Güncelleme:
Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'dan ikinci bebek müjdesi
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman ikinci kez anne baba olacaklarının müjdesini verdi. Çift bu güzel haberi sosyal medya hesaplarından duyurdular.
Ünlü oyuncu Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturdu. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs 2019'da dünyaya gelmişti.
Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman ikinci kez bebek beklediklerini sosyal medyadan duyurdular. Almeda 14 haftalık hamile. Cinsiyeti henüz öğrenmediler.
Çift müjdeli haberi bu karelerle duyurdu: “2 numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık”