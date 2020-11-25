Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman'dan ikinci bebek müjdesi

Ünlü oyuncu Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman, 2017 yılında Los Angeles'ta nikah masasına oturdu. İkilinin bebekleri Efehan ise 5 Mayıs 2019'da dünyaya gelmişti.

Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman ikinci kez bebek beklediklerini sosyal medyadan duyurdular. Almeda 14 haftalık hamile. Cinsiyeti henüz öğrenmediler.

Çift müjdeli haberi bu karelerle duyurdu: “2 numaralı bebek yükleniyor. Seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz ufaklık”