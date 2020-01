Almeda Abazi canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ömrümden ömür gitti!

İşte Almeda Abazi’nin açıklamalarından satır başları

Baş ağrısı yüzünden hastaneye gittim. MR falan çekildi. Sol gözüm görmemeye başladı, bulanık görüyordum. Sonuçlar geldi migren çıktı, o da hamilelikten dolayı oluyormuş. Benim hamileliğimden haberim yoktu

Tolga ile hastanedeyken ufak bir kistim vardı onu da aldıracaktık, doktor ‘bu kisti alalım, ileride hamile olduğun zaman sorun çıkarabilir’ dedi. Biz de aldırmayı düşünüyorduk. Sonra doktor baktı ‘hamilelik olasılığı var mı’ diye sordu. Biz de ‘öyle bir şey mümkün değil’ dedik.

Başka bir doktora yönlendirdi. Oraya gittik kontroller yapıldı ve doktor ‘hamilesin’ dedi. Biz şok olduk. O an benim için her şey değişti, on yaş büyük hissetim kendimi. Bir olgunluk geldi. Hastaneden çıktık ‘ne yaparız, nasıl olur’ diye konuştuk. Çok ama çok sevindik, tabii şaşırdık da.

EFE İSMİNİ BEN İSTEDİM

Ben Efe ismini çok seviyordum. Tolga da ‘Efe olsun ama sonuna ‘han’ da ekleyelim’ dedi. Çünkü onların ailede bütün erkeklerin adının sonuna ‘han’ ekleniyor. O da öyle devam etsin istedi. Ben de eşime ‘Arnavutça ‘han’ yemek anlamına geliyor, benim oğlumun adı yemek mi olacak’ dedim. Efehan adında karar kıldık son olarak. Çok da güzel oldu.

SÜTÜM KESİLİNCE PANİĞE KAPILDIM

İlk başlarda Tolga bana çok yardımcı oldu, çok uykusuz geceler yaşadım. Talihsizlikler oldu ‘sütüm yetmiyor’ diye paniğe kapılmıştım zor bir süreçti. Sürekli ‘çocuk aç mı acaba’ diye düşünüyor, dualar ediyordum. Bana hastanedeyken süt testi yapıldı, ‘yeterli’ denildi eve geçince kesildi. Bu süreçte Tolga bana çok destek oldu.

OĞLUM AMELİYAT OLURKEN ÖMRÜMDEN ÖMÜR GİTTİ

Oğlum şu an 8 aylık. Daha birkaç aylıkken dermoid kist operasyon geçirdi, ömrümden ömür gitti. Bizim için çok zor günlerdi. Allah beterinden korusun, neler görüyoruz çok şükür oğlum iyi şimdi. İlk çocuğum olduğu için çok panik yaptım. Bebeklerde çok oluyormuş ama benim haberim yoktu.

Bir şişlik hissetim çevremdekilere söyledim onlarda ‘bir şey yoktur’ dedi. Ben de taktım mı takıyorum. Doktora gittik hemen ultrason çektiler ‘ufak bir kist’ dediler. Ben o an zaten panik oldum. Doktor ‘önemli bir şey değil, büyürse ameliyatla alırız’ deyince operasyonu erteletmeye çalıştım ‘küçücük çocuk, bir iki yaşına gelince olur’ diye düşünüyorduk ama daha çok belirginleşmeye başlayınca ameliyat ettirmek zorunda kaldık.

SETTE ÇOK GERİLDİM

4-5 aylıktı Tolga anı olsun diye Şampiyon dizisinde birlikte oynamak istedi Efehan’la Önce karşı çıktım sonra düşününce mantıklı geldi ‘anı olur’ dedik. Çekimler boyunca kafayı yedim ama çok kalabalıktı, sürekli sis yapıyorlardı gerildim orada biraz O an çok kızmıştım ama şimdi ‘iyi ki de olmuş’ diyorum. Onun için anı olacak.

BİR AY SONRA BAKICI TUTTUK

Yakın zamanda ekrana dönmeyi düşünmüyorum. Çünkü bambaşka bir noktadayım. Ben en son sunuculuk yaptım, öyle devam etmek istiyorum ama oyunculuk yapamam. Eşimi zor görüyorum, ben de oyunculuk yaparsam hiç görüşemeyiz. Bir de bebeğimi bırakmak istemiyorum.

Birkaç aydır biraz daha rahatım. Çünkü emzirme saat aralığı düştü, bir yardımcım var. Biz bir ay bebeğe kendimiz baktık ondan sonra bakıcı tuttuk. İmkanınızın olduğu sürece ‘bir yardımcı neden olmasın?’ Ben çocuğumu bırakıp da gitmiyorum bir yere, en fazla üç saatlik işerim oluyor. Evde birinin olması şart.

Eski zamanlarda da insanlar öyle büyütmüş çocuklarını. İlla annesi, babaannesi birisi yanında olmuştur. Benim yanımda kimse yok, onların da kendi işleri var o yüzden bakıcı tuttuk. Çok güzel yönetiyor beni, eğer tek başıma olsaydım kafayı yerdim. Ne kendime bakardım ne çocuğuma kural koyabilirdim. Çünkü bir gülüşüyle bütün kuralları yıkardı Efehan.

TOLGA İLE ARKADAŞ ORTAMINDA TANIŞTIK

Tolga ile tanışma hikayem şöyle, ortak arkadaşlarımız vardı. Öyle bir araya gele gele tanıştık. İlk görüşte aşk değildi bizimki. Benim hayatıma girecek kişi çok çok önemliydi bu yüzden Tolga’yı biraz uğraştırdım. Bizim evliliğimiz çok ani oldu. Annemlere gittik, Tolga’nın ailesi bizim aile bir aradaydı ‘biz evleniyoruz’ dedik. Her şey bir ay içinde gelişti, nişan falan yapmadık. 2.5 yıllık bir birlikteliğimiz vardı zaten. Şu an çok mutluyuz. Tolga’nın anne-babasını kendi anne-babamdan ayırmıyorum. Kardeşi de öyle çok güzel aile olduk.

ESTETİK YAPTIRMADIM



Ben defalarca anlattım. Bir burnumu yaptırdım, üç sene önce de dudak dolgusu yaptırdım. Dolgu da kalıcı bir şey değil, bir daha da yaptırmadım zaten. Şu an yüzümde hiçbir şey yok. Kimseye ispat etmek zorunda değilim. Benim çenem hep böyleydi, yaptırsam böyle mi yaptırırdım? İnsanlara kızmıyorum belli ki bir şeye kızmış bana saydırıyor. Sürekli estetik haberleriyle konuşulmak rahatsız ediyor sadece. Ben canlı yayında estetik testi yaptırmaya bile varım yani. Ergenlik fotoğraflarımı koyup, ‘estetik yaptırdı’ diyorlar. O zaman gelişme dönemindeyim, hep aynı kalacak değilim. (Hürriyet)