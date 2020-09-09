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  3. Almeda Abazi: Anne olduktan sonra hayatım değişti!
09 Eylül 2020 Çarşamba 09:28 | Son Güncelleme:

Almeda Abazi: Anne olduktan sonra hayatım değişti!

Almeda Abazi: Anne olduktan sonra hayatım değişti!

Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, önceki akşam Yeniköy'deki bir mekanda görüntülendi. Abazi, ayaküstü muhabirlerle sohbet etti.

Arnavutluk’tan gelen arkadaşlarını misafir eden Abazi, anne olduktan sonra çok daha olgunlaştığını söyledi: “Anne olduktan sonra hayatım değişti. Eskiden takıldığımız şeyler çok boş geliyor. En önemlisinin sağlık olduğunu anladım. Daha olgun, oturaklı biri olmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum” dedi.

Kelebek'in haberine göre; uzun süredir ekrandan uzak kalan Abazi, gelen teklifleri oğlu Efehan’la ilgilenebilmek için ince eleyip sık dokuduğunu söyledi. Abazi, ayrıca oğlu Efehan’ın yaramaz bir çocuk olduğunu itiraf etti: “Herkes ‘Efe ismini vereceğinize emin misiniz? Yaramaz olurlar’ diyordu.”

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