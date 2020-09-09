Almeda Abazi: Anne olduktan sonra hayatım değişti!

Arnavutluk’tan gelen arkadaşlarını misafir eden Abazi, anne olduktan sonra çok daha olgunlaştığını söyledi: “Anne olduktan sonra hayatım değişti. Eskiden takıldığımız şeyler çok boş geliyor. En önemlisinin sağlık olduğunu anladım. Daha olgun, oturaklı biri olmaya başladım. 10 yaş büyüdüğümü hissediyorum” dedi.

Kelebek'in haberine göre; uzun süredir ekrandan uzak kalan Abazi, gelen teklifleri oğlu Efehan’la ilgilenebilmek için ince eleyip sık dokuduğunu söyledi. Abazi, ayrıca oğlu Efehan’ın yaramaz bir çocuk olduğunu itiraf etti: “Herkes ‘Efe ismini vereceğinize emin misiniz? Yaramaz olurlar’ diyordu.”