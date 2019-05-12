Alkışlanacak uzlaşma

Bilgen BÜLBÜL

Cem Aydınlı, sunduğu 'Bir de Bizden Dinleyin' programında şarkıcı Simge Sağın’ın herkesten gizlediği bir çocuğu olduğunu ileri sürdü. Program sonrası Sağın, Cem Aydınlı hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağın’ın avukatı Ayşegül Mermer, Aydınlı’nın müvekkili hakkında daha önce yaptığı iftira niteligindeki açıklamaları da dilekçeye ekledi.

ECE SEÇKİN SÖYLEDİ

İfadesine başvurulan Cem Aydınlı, iddiayı kendisine Ece Seçkin’in söylediğini anlattı. Dilekçesinin uzlaştırma komisyonuna gitmesinin ardından Simge, sunucunun Tohum Otizm Vakfı’na 4 adet akülü tekerlekli sandalye bağışlaması ve hakkında asılsız haber yapmaması karşılığında anlaşabileceklerini belirtti. Aydınlı, sanatçı tarafından sunulan şartı kabul etti.