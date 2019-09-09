Alişan'ın eşi Buse Varol'dan duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu Buse Varol fotoğrafın altına 'Benim en büyük zenginliğim' notunu düştü. Fotoğraf Varol'un hayranları tarafından çok beğenildi. Buse Varol'un da projeleri değerlendirdiği önümüzdeki aylarda yeni bir projede yer alacağı öğrenildi.





Buse Varol geçtiğimiz gün 'Hadi soru-cevap yapalım" diyerek, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamış, Varol "Dünyaya bir daha gelsen yine Alişan'ı seçer miydin?" sorusuna 'Bin kere doğsam yine onu seçerdim' demişti.