Alişan'ın eşi Buse Varol'dan duygusal paylaşım!
TV8 ekranlarında yayımlanan Ailecek Şanslıyız'ı sunmaya başlayan Alişan'a en büyük destek eşi Buse Varol'dan geliyor. Buse Varol dün sosyal medya hesabından oğlu Burak ve Alişan'ın fotoğrafını paylaştı.
Ünlü oyuncu Buse Varol fotoğrafın altına 'Benim en büyük zenginliğim' notunu düştü. Fotoğraf Varol'un hayranları tarafından çok beğenildi. Buse Varol'un da projeleri değerlendirdiği önümüzdeki aylarda yeni bir projede yer alacağı öğrenildi.
Buse Varol geçtiğimiz gün 'Hadi soru-cevap yapalım" diyerek, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamış, Varol "Dünyaya bir daha gelsen yine Alişan'ı seçer miydin?" sorusuna 'Bin kere doğsam yine onu seçerdim' demişti.