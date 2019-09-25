Alişan'ın eşi Buse Varol ticarete atılıyor! 500 bin TL'yi gözden çıkardı

Her paylaşımı ve açıklamasıyla magazin gündemini değiştirmeyi başaran oyuncu Buse Varol, flaş bir karar aldı. Geçen yıl Alişan ile dünyaevine giren ve 7 ay önce oğlu Burak'ı dünyaya getiren Varol, ticarete atılmak için kolları sıvadı. Bir yandan bebeğini büyüten oyuncu, diğer yandan iş kadınlığına soyundu.

GÜZELLİK MERKEZİ AÇIYOR

Takvim'in haberine göre Buse Varol, Anadolu Yakası'nda bir güzellik merkezi açmak için düğmeye bastı. Şu sıralar dükkan arayışında olan oyuncu, merkezde çalışacak eleman için de sosyal medyada duyuru yaptı.

500 BİN LİRAYI GÖZDEN ÇIKARDI

Buse Varol'un güzellik merkezini, rol aldığı dizi ve filmlerle sosyal medyadaki reklam paylaşımlarından kazandığı parayla açmayı düşündüğü öğrenildi. Bu arada ünlü oyuncunun yeni açacağı güzellik merkezi için 500 bin lirayı gözden çıkardığı da konuşuluyor.