15 Aralık 2020 Salı 10:34 | Son Güncelleme:
Alişan'ın eşi Buse Varol, Öykü Karayel'in Bir Başkadır dizisindeki rolünü taklit etti
Alişan'ın eşi Buse Varol takipçilerini güldürmeyi başardı. Öykü Karayel'in “Bir Başkadır” dizisinde canlandırdığı Meryem karakterini taklit eden Varol sosyal medyayı adeta kırdı geçirdi. Birçok takipçisi Varol'un yaptığı taklidi ve oyunculuğu başarılı buldu.
Netflix’in 12 Kasım 2020 tarihinde yayınladığı Bir Başkadır dizisi büyük ses getirmişti. Başrollerini Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar ve Tülin Özen’in paylaştığı dizide özellikle Öykü Karayel’in canlandırdığı Meryem karakteri oldukça başarılı bulunmuştu. Alişan’ın eşi Buse Varol, Karayel’in dizide canlandırdığı karakterin taklidini yaptı.
Şimdilerde ikinci bebeğine hamile olan Buse Varol Meryem karakterinin taklidini yaptı ve eşi Alişan o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Varol’un yaptığı taklit birçok takipçisi tarafından beğenildi. Bazı takipçileri Varol’un oyunculuğunun yetersiz olduğunu söylerken bir kısım takipçisi ise başarılı buldu.