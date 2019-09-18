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  3. Alişan'ın eşi Buse Varol küplere bindi! 'Beni bir salın...'

Alişan'ın eşi Buse Varol küplere bindi! 'Beni bir salın...'

Alişan'ın eşi Buse Varol küplere bindi! 'Beni bir salın...'

Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol, sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına kötü yorumlar gelince sinirlendi. Varol, "Beni bir salın" diyerek takipçilerine isyan etti.

Buse Varol, takipçilerinin olumsuz yorumlarına şu sözlerle sitem etti: "Kötü yorum yapan takipçilerime sesleniyorum. Bence bazen çok komik oluyorsunuz. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benim fotoğrafımın altına 'çok çirkinsin', 'ne biçim annesin', 'mini etek mi giyilir' falan gibi komik komik şeyler yazmayın yada beni takip etmeyin.

'BENİ TAKİPTEN ÇIKARIN'

Ki bence hayat felsefeniz şu olsun: Rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın. Mesela beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın. Herkes kendi anneliğine, kendi işine gücüne baksın. Kendi anneliğini sorgulasın. Bu işler böyle olmuyor..."

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