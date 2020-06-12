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  3. Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi? Kafa karıştıran paylaşımlar
12 Haziran 2020 Cuma 17:04 | Son Güncelleme:

Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi? Kafa karıştıran paylaşımlar

Alişan'ın eşi Buse Varol ikinci kez hamile mi" Kafa karıştıran paylaşımlar

Alişan ve Buse Varol, Mayıs 2018'de nikah masasına oturmuş, Şubat 2019'da ilk bebeklerini kucaklarına almışlardı. Son olarak Varol'un yeniden hamile olduğu iddia edildi.

Buse Varol, önceki gün havuz kenarında çekilen bir karesini sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Takipçileri, 30 yaşındaki oyuncunun zafer işareti yaptığı pozuna, "İkinci çocuk mu geliyor?" ve "Hamile misin?" şeklinde yorumlar yaptı.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Alişan'ın, önceki gün sosyal medya hesabından "Çok şükür" notu ve nazar boncuğu emojisi ile yaptığı bu paylaşım da hamilelik iddialarını güçlendirdi. Ünlü çift, 'hamilelik' iddiaları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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