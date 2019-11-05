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  3. Alişan'dan iddialı sözler! 'Buse'nin sesi birçok sanatçıdan daha iyi'

Alişan'dan iddialı sözler! 'Buse'nin sesi birçok sanatçıdan daha iyi'

Alişan'dan iddialı sözler! 'Buse'nin sesi birçok sanatçıdan daha iyi'

Alişan, güzellik salonu açmaya hazırlanan eşi Buse Varol'un şarkıcı olmasını kafasına koydu. Her fırsatta şarkı söylettiği eşine övgüler yağdıran türkücü, 'Sesi pek çok şarkıcıdan daha iyi. İleride hatıra albümü yapabiliriz' dedi.

Ünlü türkücü Alişan'la eşi Buse Varol önceki akşam Demet Akalın'la Okan Kurt'un 8. tanışma yıldönümü kutlamasına katıldı. Sahnede şarkı söyleyen ve her zamanki gibi eşiyle de düet yapan Alişan "Buse'yle evde otururken de kendi aramızda çalıp söylediğimiz zaman oluyor. Öyle bir niyeti yok ama şunu üstüne basa basa söylüyorum; Buse'nin sesi bir çok benim diyen şarkıcıdan, sanatçıdan çok çok daha güzel. Belki ileride hatıra olsun diye bir albüm yapabiliriz" dedi. 

500 bin lira yatırım yaparak güzellik merkezi açmaya hazırlanan Buse Varol da 'Neden olmasın' dedi. Ünlü oyuncu bir sürpriz daha yaparak kasım ayında bir diziyle anlaşma masasına oturma ihtimali olduğunu söyledi. Güzel oyuncu uzun zamandır ekranlardan uzak kalmıştı.

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