Alişan'dan eşi Buse-Varol'a: İlk buluşmamızda söylemiştim sana, çok güzel şeyler hissediyorum diye...

Alişan, Instagram hesabından paylaştığı kareye şu romantik sözleri not düştü:

"İlk buluşmamızda söylemiştim sana, 'çok güzel şeyler hissediyorum' diye... Bak o hislerle 3 doğum günü, 1 nişan, 1 nikah, 1’de çocuğumuz oldu sana olan sevgim her gün artarak.... Seni çok seviyorum aşkım, karım, çocuğumun annesi... Nice güzel senelerimiz olsun inşallah hep birlikte sağlıkla ve artarak...Doğum günün kutlu olsun aşkım"

ROMANTİK MESAJA ROMANTİK YANIT

Buse Varol'dan Alişan'a teşekkür gecikmedi. Genç oyuncu eşine "Seni çok ama çok seviyorum! Canım kocam! Evim, yuvam! Hep beraber nice yıllarımız olsun" sözleriyle karşılık verdi.