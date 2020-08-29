Alişan'dan Demet Şener ve Berkay sorularına kaçamak yanıt

Demet Akalın’la sundukları sabah programında ünlü isimleri ağırlayan Alişan’a “Partnerinizin arasının bozuk olduğu Berkay ve Demet Şener’i programa konuk eder misiniz” diye soruldu. Kelebek'in haberine göre; bu soruya kaçamak yanıt veren şarkıcı, “Konuk alımına biz karışmıyoruz” dedi.