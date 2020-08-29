Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3345
  • 8,7048
  • 463.314
  • 1100.55
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Alişan'dan Demet Şener ve Berkay sorularına kaçamak yanıt
29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:59 | Son Güncelleme:

Alişan'dan Demet Şener ve Berkay sorularına kaçamak yanıt

Alişan'dan Demet Şener ve Berkay sorularına kaçamak yanıt

Alişan ve eşi Buse Varol, önceki akşam oğulları Burak'la birlikte Yeniköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi. Çıkışta görüntülenen Tektaş ailesi, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Demet Akalın’la sundukları sabah programında ünlü isimleri ağırlayan Alişan’a “Partnerinizin arasının bozuk olduğu Berkay ve Demet Şener’i programa konuk eder misiniz” diye soruldu. Kelebek'in haberine göre; bu soruya kaçamak yanıt veren şarkıcı, “Konuk alımına biz karışmıyoruz” dedi.

Gaziantep'te korkunç olay: Trafikte durdurduğu sürücüye pompalı tüfekle ateş açtı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan akılalmaz koronavirüs önlemi: 1 kilometreden fazla yaklaşanı vurun
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçiye İsveç'e 2 yıl giriş yasağı getirildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: Dünyada grip aşısında sıkıntı olacak
Türk Telekom internet hızını iki katına çıkarıyor
Hadise ve Benek'in film keyfi

Hadise ve Benek'in film keyfi

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

İstanbul'da tramvay hal otobüsüne çarptı

Turşuyu ziyan eden 10 hataya dikkat!

Turşuyu ziyan eden 10 hataya dikkat!

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yor

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yorumları