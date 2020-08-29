29 Ağustos 2020 Cumartesi 10:59 | Son Güncelleme:
Alişan'dan Demet Şener ve Berkay sorularına kaçamak yanıt
Alişan ve eşi Buse Varol, önceki akşam oğulları Burak'la birlikte Yeniköy'deki bir mekanda akşam yemeği yedi. Çıkışta görüntülenen Tektaş ailesi, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Demet Akalın’la sundukları sabah programında ünlü isimleri ağırlayan Alişan’a “Partnerinizin arasının bozuk olduğu Berkay ve Demet Şener’i programa konuk eder misiniz” diye soruldu. Kelebek'in haberine göre; bu soruya kaçamak yanıt veren şarkıcı, “Konuk alımına biz karışmıyoruz” dedi.